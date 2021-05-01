Душанбе, , 09:39 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года реальная заработная плата в Казахстане увеличилась на 7,4%. Об этом сообщили в бюро национальной статистики по стратегическому планированию и реформам.

За отчетный период номинальный размер среднемесячной заработной платы составил 230 829 тенге ($538,5), что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Больше всего получают работники горнодобывающей промышленности — 509,8 тыс. тенге ($1189), работники финансовой и страховой деятельности — 420,8 тенге ($982), профессиональной, научной и технической сфер — 354,7 тыс. тенге ($827).

Среди регионов Казахстана наибольшую зарплату получают жители Атырауской области — 405,8 тыс. тенге ($947), Мангистауской области — 344 тыс. тенге ($803) и Нур-Султана — 307,5 тыс. тенге ($717).