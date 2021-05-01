Барнаул, , 09:36 — REGNUM Энергетики Сибирской генерирующей компании (СГК) не спешат завершать отопительный сезон в Барнауле не смотря на то, что вот уже неделю в краевой столице установилась стабильная плюсовая температура, а столбики термометра достигает +20 °C.

К примеру сегодня, 1 мая, воздух в Барнауле прогрелся до +15 °C, но батареи отопления остаются почти такими же горячими, как были в зимний период. Отапливать «улицу» за свой счёт горожанам предстоит, как минимум до 11 мая.

Именно с этого времени, как сообщает пресс-служба СГК, начнётся отключение отопления у потребителей. Соответствующее постановление 30 апреля подписал глава города Вячеслав Франк.

«Отопительный сезон в Барнауле стартовал 22 сентября 2020 года и продлится 232 дня. С 11 мая система теплоснабжения будет переведена в режим работы для подачи только горячей воды», — пояснили в СГК.