Сеул, , 11:24 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 259 018 человек. Об этом сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 1 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 326 003 человека.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране получили 1 775 732 человека, а препаратом Pfizer — 1 778 670 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 29 655 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 228 399 человек.

Между тем за сутки в стране было зарегистрировано 697 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 16 196 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на два человека, до 75 человек.