Таллахасси, США, , 09:33 — REGNUM Американский штат Флорида вводит штрафы для социальных сетей, число пользователей которых составляет более 100 млн в месяц, за блокировку аккаунтов участников избирательных кампаний. Об этом 1 мая сообщает телеканал Fox News.

Уточняется, что в случае, если будет заблокирован кандидат из Флориды, сумма штрафа составит до $250 тыс. в день, а во всех остальных случаях — до $25 тыс в день.

При этом порог в 100 млн пользователей в месяц преодолевают только такие крупные соцсети, как Facebook и Twitter. Вместе с тем, данный закон также обяжет их за семь дней до возможной блокировки уведомлять политиков, чьи аккаунты соцсеть намерена заблокировать.

Кроме того, отмечается, что законодательное собрание Флориды, в котором большинство имеют представители Республиканской партии США, одобрило данный закон и в ближайшее время его собирается подписать губернатор-республиканец Рон Десантис.

Отметим, крупнейшие социальные сети заблокировали аккаунты экс-президента США Дональда Трампа после штурма Капитолия 6 января, за что они подверглись критике со стороны республиканцев.