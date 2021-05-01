Бишкек, , 09:27 — REGNUM В результате конфликта на киргизско-таджикской границе погиб 31 человек, пострадали — 154. Об этом 1 мая заявил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев, сообщает агентство 24.kg.

По его словам, все пострадавшие обеспечены необходимыми медикаментами, которые доставляются из Ошской и Джалал-Абадской областей и Бишкека.

Министр уточнил, что все пациенты, госпитализированные в Исфане, находятся в удовлетворительном состоянии, в Баткене размещены пациенты средней степени тяжести в Бишкеке — тяжелые.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 1−2 мая национальным трауром по погибшим в вооруженном конфликте на границе с Таджикистаном.

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