Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Главные роли в новом фильме по мотивам мультсериала «Трансформеры» исполнят Энтони Рамос и Доминик Фишбэк. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Режиссёром нового фильма стал Стивен Кейпл-младший, известный по спортивной драме «Крид 2». Над сценарием работают Дарнелл Метайер, Джош Питерс и Джоби Харольд.

Подробности сюжета нового фильма во вселенной «Трансформеров» не раскрываются. Выход картины запланирован на июнь 2022 года.

Ранее в Paramount Pictures объявили о работе над ещё одним фильмом во вселенной «Трансформеров», который не будет напрямую связан с основной серией. Над спин-оффом работает режиссёр Энджел Мануэль Сото.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года сервис Netflix начал показ сериала «Трансформеры: Война за Кибертрон».

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