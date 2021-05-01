Нур-Султан, , 09:14 — REGNUM Первый компонент вакцины от коронавируса в Казахстане получили 1,293 млн человек. Об этом сообщили 1 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Среди регионов по число вакцинированных лидирует Алма-Ата, где прививки поставили 218 243 человека, в Алма-Атинской области — 154 406, Карагандинской области — 115 368, Чимкенте — 112 160. Второй компонент вакцины получили 266 тыс. человек.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что с апреля в Казахстане ежемесячно планируется вакцинировать по 2 млн человек. При этом по состоянию на 2 апреля вакцину получили более 139 тыс. человек.

Таким образом, в апреле вакцину от коронавируса получили около 1,1 млн человек.