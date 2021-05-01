Глендейл, США, , 09:14 — REGNUM Хоккейный клуб «Аризона Койотс» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом команде «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 1 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:0.

Голами в составе победителей отличились Джон Хэйден (10-я минута), Майкл Бантинг (42-я) и Кристиан Фишер (58-я, в пустые ворота).

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Аризона», которая этой победой прервала свою проигрышную серию из двух игра подряд, 2 мая снова сыграет с «Вегасом», который этим поражением прервал свою победную серию из десяти встреч подряд.