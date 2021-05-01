Тюмень, 1 мая, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Тюменской области в первые дни мая будет пасмурная, но тёплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр.

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Днем 1 и 2 мая будет облачно, плюс 17 градусов по Цельсию. Ночью — плюс 5−9 градусов, 2 мая намечается дождь.

С 4 мая в регионе установится тепло с дневными температурами плюс 20−25 градусов по Цельсию.