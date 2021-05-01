Ульяновск, , 09:09 — REGNUM В Ульяновской области во время майских праздников учреждения здравоохранения будут работать по особому графику. Соответствующее поручение дал врио губернатора Алексей Русских, сообщает министерство здравоохранения.

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С 1 по 10 мая включительно в лечебных учреждениях организовано дежурство. В поликлиниках пациентов будут принимать дежурные терапевты, педиатры и врачи общей практики, по отдельному графику организован прием специалистов по профилям. Координировать оказание помощи будет территориальный центр медицины катастроф.

«Особое внимание мы уделим работе дежурных служб, приемных отделений и стационаров, травматологических пунктов, неотложной и скорой медицинской помощи, а также работе неотложной стоматологической помощи и поликлиник», — говорит исполняющая обязанности министра здравоохранения Анна Минаева.

По её словам, в майские праздники продолжится работа пунктов вакцинации от COVID-19, тестирование на коронавирус будет проводиться с 3 по 8 мая и 10 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в майские праздники на объектах жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса введены дежурства аварийных бригад, попасть на приём к социальному работнику можно по предварительной записи. В штатном режиме работает служба 122.

Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 53 409 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 50 631 пациент (94,8%), скончались 1176 человек.

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