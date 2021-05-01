Ульяновск, 1 мая 2021, 09:09 — REGNUM В Ульяновской области во время майских праздников учреждения здравоохранения будут работать по особому графику. Соответствующее поручение дал врио губернатора Алексей Русских, сообщает министерство здравоохранения.
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С 1 по 10 мая включительно в лечебных учреждениях организовано дежурство. В поликлиниках пациентов будут принимать дежурные терапевты, педиатры и врачи общей практики, по отдельному графику организован прием специалистов по профилям. Координировать оказание помощи будет территориальный центр медицины катастроф.
По её словам, в майские праздники продолжится работа пунктов вакцинации от COVID-19, тестирование на коронавирус будет проводиться с 3 по 8 мая и 10 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, в майские праздники на объектах жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса введены дежурства аварийных бригад, попасть на приём к социальному работнику можно по предварительной записи. В штатном режиме работает служба 122.
Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 53 409 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 50 631 пациент (94,8%), скончались 1176 человек.
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