Сараево, , 09:12 — REGNUM Правительство Сербии 30 апреля объявило, что в будущем Боснии и Герцеговине будет выделена дополнительная партия доз вакцины от коронавируса, необходимых для ревакцинации. В заявлении упоминается, что Сербия раннее поставила в Боснию и Герцеговину 30.000 вакцин компании AstraZeneca. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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В правительстве Сербии указали, что Сербия продолжает помогать странам региона проводить вакцинацию от коронавируса. Так, Черногории было направлено 10 000 вакцин от коронавируса компании AstraZeneca, которые 30 апреля во второй половине дня на самолете были доставлены в аэропорт Подгорицы.

Вакцины в Черногорию были направлены по инициативе президента Сербии Александра Вучича.

В случае Черногории, это уже второе пожертвование после поставки 4000 доз вакцин Спутник V, которые премьер-министр Сербии Анна Брнабич передала премьер-министру Черногории Здравко Кривокапичу в начале 2021 года в Подгорице.