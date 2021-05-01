Ростов-на-Дону, 1 мая 2021, 09:05 — REGNUM В Ростове-на-Дону 1 мая откроют парковый сезон, включат фонтаны и проведут традиционный спортивный праздник на Театральной площадь. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
«Сегодня открывается сезон фонтанов. Начинают свою досуговую деятельность все восемь парков города. Для любителей спорта на Театральной площади пройдет традиционных фестиваль спорта #1МАЙSKAY», — отметил градоначальник.
Все мероприятия с участием горожан пройдут с учётом санитарных требований. Большая часть праздничных торжеств состоится в режиме онлайн.