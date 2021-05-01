Москва, , 09:18 — REGNUM В столице России во время майских праздников благоприятная для шашлыков и поездки на природу погода ожидается только 2 мая. Об этом 1 мая сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Первомай в условиях пандемии второй год подряд — все новости»

«Самая благоприятная погода будет днем 2 мая, будет солнечно, температура составит 12−13 градусов, ночью также осадков не ожидается», — ее приводит слова РБК.

При этом синоптик добавила, что уже вечером 2 мая к столичному региону снова подойдет ненастный антициклон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в субботу, 1 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха — +10…+12 °C.