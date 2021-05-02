Москва, 2 мая 2021, 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг
Война. Хроника 1941−1945 гг
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 2 мая: завершён штурм Берлина.

2 мая 1945 года силы 1-го Белорусского фронта при поддержке 1-го Украинского фронта и Днепровской военной флотилии овладели Берлином.

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Оригинал Война: завершён штурм Берлина. Радио REGNUM создан 02.05.2020 в 03:00Авторы: Радио REGNUM

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