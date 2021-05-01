Фриско, США, , 08:54 — REGNUM Юниорская сборная Финляндии по хоккею нанесла поражение с разгромным «сухим» счетом национальной команде Германии в матче юниорского чемпионата мира (ЮЧМ) 2021 года. Об этом 1 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Комерика-центр» во Фриско (США) и закончилась победой финской команды с сокрушительным счетом 10:0.

В составе победителей голами отметились Алекси Малинен (2-я минута), оформивший в матче дубль Нико Хуухтанен (3-я и 26-я, при игре 5×3), Сами Пяйвяринта (8-я, в большинстве), Саму Туомаала (9-я, в большинстве), Йоаким Кемелль (14-я, в большинстве), также оформивший дубль Саму Салминен (27-я и 49-я, обе в большинстве), Вильями Юусола (40-я) и Вилле Койвунен (54-я).

Отметим, юниорский чемпионат мира 2021 года проходит в США с 27 по 7 мая. Сборная России играет в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.