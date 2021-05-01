Сеул, , 08:53 — REGNUM Цены на бензин в Южной Корее продолжают падать на протяжении трёх недель подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Согласно опубликованным данным, за неделю стоимость бензина в стране сократилась на 0,3 вон (~$0,00027), до 1534 вон (~$1,37) за литр.

Известно, что цены на бензин продолжают падать со второй недели апреля.

Самые низкие цены на бензин были зафиксированы в Тэгу, где литр топлива стоит 1509,7 вон (~$1,35), а самые высокие — в Чеджу (1619,4 вон, ~$1,45) и в Сеуле (1613 вон, ~$1,44).

Стоимость дизельного топлива также сократилась на 0,3 вон (~$0,00027), до 1332 вон (~$1,19) за литр.