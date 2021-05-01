Чебоксары, 1 мая, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Чувашии доработают документацию и достроят очистные сооружения в Цивильске, построенные в 2017 году, но до сих пор не работающие. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Чувашии Олега Николаева по итогам его встречи с руководителем Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаязом Шакировым.

Cap.ru Руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Фаяз Шакиров

На заседании обсудили реализацию национального проекта «Экология». В том числе особое внимание уделено строительству очистных сооружений, которые в ряде муниципалитетов изношены. В частности, в Ядрине объявлен конкурс на проектирование биологических очистных сооружений по проекту «Оздоровление Волги», прорабатываются вопросы модернизации водоочистной станции в Шумерле.

В ходе обсуждения акцент был сделан на ситуации в Цивильске. По данным властей, новые очистные сооружения здесь возводились по федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011−2017 годы, но так и не ввели в эксплуатацию, поскольку были выявлены «существенные нарушения», говорится в сообщении. Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что руководство республики подключилось к этому вопросу и в настоящее время заканчивается прием заявок на разработку проектно-сметной документации. Объект планируют достроить в ближайшие годы.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев и вице-премьеры — министры экономики и строительства Дмитрий Краснов и Павел Данилов

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии систему водоснабжения и водоотведения планируют передать единому региональному оператору и сформировать единый тариф на воду.

Ранее вице-премьер — министр строительства Чувашии Павел Данилов в интервью ИА REGNUM заявлял, что когда в 2020 году новая команда занялась вопросом очистных сооружений, то столкнулась с проблемой, которая характерна для многих регионов. В качестве примера он привёл водоочистные сооружения в селе Шихазаны Канашского района, где расчётная мощность в разы превышает фактическое потребление. С подобной экономикой был предложен проект в селе Порецкое, где мощности очистных вдвое превышали фактический объём потребления.