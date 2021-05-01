Москва, , 08:52 — REGNUM В России с сегодняшнего дня, 1 мая, вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым, штраф за нарушение правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей повышается в пять раз.

Напомним, что ранее этот штраф составлял тысячу рублей, а теперь — пять тысяч. Речь идет о проезде через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд.

При этом за данное нарушение предусмотрен как штраф, так и лишение водительских прав на срок от трех до шести месяцев.

Если нарушение совершено повторно, то права могут отобрать на год.

Более того, на этот штраф не будет распространятся скидка при оплате постановления в течение 20 дней со дня вынесения — оплачивать его придется в полном объеме в любом случае.