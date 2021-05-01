Сараево, , 08:53 — REGNUM Европейский союз за последние 25 лет своими действиями и словами продемонстрировал приверженность европейскому будущему Боснии и Герцеговины, написал в своем блоге 30 апреля глава делегации Европейского союза в Боснии и Герцеговине Йохан Саттлер. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Кроме того, по его словам, Босния и Герцеговина получила от ЕС «огромную материальную помощь, дипломатическую поддержку и миллиарды евро финансовой помощи и инвестиций для проведения реформ на ее пути к процветающему и безопасному будущему».

«Несмотря на пандемию COVID-19, мы можем проводить реформы, изложенные в заключении Европейской комиссии, и обеспечить более быстрое достижение результатов на европейском пути Боснии и Герцеговины. Цель этих реформ заключается в обеспечении полного уважения прав человека всех граждан Боснии и Герцеговины, более эффективного управления государственными службами, их большей доступности, эффективности и беспристрастности судебной системы. Эти цели — амбициозны, но не невозможны, — написал Саттлер.