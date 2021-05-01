Москва, , 08:52 — REGNUM Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым штраф за нарушение правил движения через железнодорожные пути увеличивается в пять раз, вступили с 1 мая в силу.

Железнодорожный переезд Иван Лазебный © ИА Красная Весна

Размер штрафа возрос с одной до пяти тыс. рублей. Также проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд в случае, когда к нему в пределах видимости приближается состав поезда, влечет за собой административную ответственность и денежное взыскание в этом размере или лишение водительских прав на срок от трех до шести месяцев.

Кроме того, в случае повторного такого нарушения водитель может быть лишен удостоверения на право управления транспортным средством на один год.

При этом подчеркивается, что на данный вид штрафов не будет распространяться скидка при оплате постановления в течение 20 дней со дня его вынесения и нарушитель в любом случае должен будет заплатить пять тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля стало известно, что в России кандидаты в водители обязаны будут сдавать анализы для проверки на хронический алкоголизм и наличие наркотиков в организме.