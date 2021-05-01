Владивосток, , 08:52 — REGNUM Во Владивостоке 1 мая стартовали первые в сезоне парусные гонки, в которых моряки и курсанты Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России будут состязаться в классе «пластиковый ял». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа на сайте Минобороны РФ.

«В морском городке, на шлюпочной базе Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова (ТОВВМУ) состоялось открытие сезона парусных гонок, которые проводятся под патронатом Федерации парусного спорта Приморского края», — говорится в сообщении.

На старт дистанции вблизи Владивостока 1 и 2 мая выйдут 15 команд, представляющих Тихоокеанский флот и морские вузы Владивостока. Команде — победителю чемпионата будет вручён приз начальника ТОВВМУ.

Из порядка десяти стартов, которые региональная Федерация парусного спорта планирует провести в 2021 году, наиболее интересным будет чемпионат России по парусным гонкам, который уже второй год подряд будет проходить во Владивостоке в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, из Владивостока для решения задач дальних походов в Азиатско-Тихоокеанском регионе вышли сразу два отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России.

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