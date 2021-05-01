Тюмень, , 08:45 — REGNUM В Тюменской области перед судом предстанет бывшая начальница отделения почтовой связи за присвоение 1,3 млн рублей «Почты России». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, гражданка, возглавляя отделение в селе Велижаны Нижнетавдинского района с ноября 2018-го по сентябрь 2020 года не вносила в кассу выручку от продажи товаров «Почты России». Похищенными деньгами она гасила долги по кредитам.

Гражданка обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).