Загреб, , 08:55 — REGNUM Министр обороны Хорватии Марио Баножич на пресс-конференции после встречи с косовским коллегой Армандой Мехахой 30 апреля заявил, что Хорватия готова помочь Косово переформатировать свои силы безопасности в обычную регулярную армию. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

«Это возможность подчеркнуть важность трансформации сил безопасности Косово в обычную армию. Хорватия готова поддержать этот процесс». Баножич

«Это сотрудничество еще больше свяжет наши страны в политическом, военном и экономическом плане», — отметил он, добавив, что Министерство обороны Хорватии и Косово скоро подпишет новый меморандум о взаимопонимании. Баножич оценил сотрудничество армии Хорватии с силами безопасности Косово как «очень позитивное». Он добавил, что Хорватия передает Косово свои «опыт и знания».