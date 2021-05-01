Иркутск, 1 мая, 2021, 08:42 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области возбудил уголовные дела в отношении 17-и и 32-летнего местных жителей, которые подозреваются в размещении фото нацистов в «Бессмертном полку». По версии следствия, в мае 2020 года фигуранты с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместили на сайте «Банк памяти» фотографии нацистских преступников для их трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн».

Дарья Драй ИА REGNUM Бессмертный полк

Уголовные дела были возбуждены по материалам, представленным ФСБ. По местам жительства фигурантов проведены обыски.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель города Кемерово Дмитрий Бородаенко выплатил 120 тысяч рублей за то, что в мае 2020 года на сайт «Банк Памяти» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, отдавшими свои жизни в борьбе с фашизмом, разместил фотографию главного нацистского преступника Адольфа Гитлера.

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