Москва, , 08:41 — REGNUM Министерство внутренних дел Российской Федерации намерено обязать всех мигрантов, которые будут находится на территории России длительное время, получать единый электронный документ сроком действия в 10 лет. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Сообщается, что те иностранные граждане, которые будут пребывать на территории России длительное время, в обязательном порядке должны будут получать специальный документ на электронном носителе информации. В этом документе будет в защищенном виде храниться графическая и текстовая информация о его владельце. Точный перечень сведений пока не определен — он будет содержаться в готовящемся законопроекте.

Срок действия такого документа — 10 лет, затем он будет подлежать замене.