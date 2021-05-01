Ростов-на-Дону, , 08:40 — REGNUM Работникам закрытых аксайских рынков предоставили право выбора новых торговых площадок, сообщили ИА REGNUM в администрации Ростова-на-Дону.

«Все желающие торговать на территории Ростова-на-Дону, включая предпринимателей с закрытых рынков Аксайского района, могут самостоятельно подобрать для себя оптимальные торговые места с помощью электронного сервиса на официальном сайте администрации Ростова-на-Дону», — отметил глава городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

На сайте представлен перечень свободных торговых мест и контактные данные ответственных за организацию торговли на местах.

ИА REGNUM сообщало, что на окраине Ростова-на-Дону на участках земли, незаконно переданным из муниципальной собственности Аксая в частные руки, в течение 20 лет была организована торговля различными товарами и продовольствием. Разрешена работа только одного рынка из шести. По некоторым данным, более 1,5 тыс. предпринимателей пострадали в результате закрытия пяти торговых площадок.

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