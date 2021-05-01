Бишкек, , 08:39 — REGNUM В Киргизии 1−2 мая объявлен по погибшим в результате конфликта на границе с Таджикистаном. Указ соответствующего содержания 1 мая подписал президент республики Садыр Жапаров, передает пресс-служба киргизского лидера.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

«Президент Киргизской Республики подписал указ, согласно которому 1−2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Киргизской Республике», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном есть «многочисленные жертвы и пострадавшие, как среди мирных граждан, так и среди военнослужащих».

«Вооруженное столкновение привело и к существенному имущественному ущербу мирных граждан и юридических лиц», — отмечается в сообщении.

Кроме того, известно, что в связи с трауром на территории Киргизии и на зданиях ее дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги.

В то же время, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено на данный период отменить развлекательные мероприятия и передачи, а правительству Киргизии — принять «необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ночь с 30 апреля на 1 мая на киргизско-таджикской границе не произошло ни одного инцидента.