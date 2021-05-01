Душанбе, , 08:35 — REGNUM Таджикистанский футбольный клуб «Истиклол» занял первое место в группе «А» группового этапа Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК), сообщили в пресс-центре федерации футбола Таджикистана.

В заключительном матче группового этапа команда из Душанбе потерпела поражение от узбекистанского клуба АГМК (Алмалыкский горно-металлургический комбинат) со счетом 1:2.

Несмотря на поражение, «Истиклол» набрал десять очков и прошел в одну восьмую финала Лиги чемпионов АВК. Впереди у таджикистанской команды встреча с иранским «Персеполисом».

Второе место в группе «А» занял клуб «Аль-Хилал» из Саудовской Аравии. Встречи в рамках одной восьмой финала АВК запланированы на середину сентября 2021 года.