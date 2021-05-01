Париж, , 08:32 — REGNUM Французская корпорация Renault не будет финансировать разработку новых моделей дизельных двигателей, заявил в генеральный директор Renault Лука де Мео. Об этом сообщает портал Automotive News.

Renault является одним из ведущих мировых производителей дизельных двигателей. В обращении к акционерам глава Renault Лука де Мео заявил, что компания откажется от разработки новых моделей двигателей этого типа. Он добавил, что специалисты Renault продолжат работать над модернизацией уже существующих двигателей.

Отказ от разработки новых дизельных двигателей объясняется стремлением компании к сокращению расходов. Ожидается, что это позволит инженерам Renault сфокусироваться на производстве гибридных с электрических силовых установок.

В Renault планируют, что доля гибридных и электрических автомобилей в общем объёме продаж к 2025 году будет доведена до 15%. К 2030 году этот показатель должен достигнуть 30%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте генеральный директор Audi Маркус Дюсманн заявил, что компания больше не будет инвестировать в разработку новых двигателей внутреннего сгорания.