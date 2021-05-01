Ангелина Потеряйко, 1 мая 2021, 10:34 — REGNUM Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы закрыл прямой выезд с улицы Дубининской на улицу Зацепский вал. В результате узкий переулок центра города — Большой Строченовский — стоит в почти круглосуточной пробке, которая закупоривает близлежащие улицы и переулки: улицу Зацепа, улицы Большую и Малую Пионерские, Стремянный переулок и Малый Строченовский переулок, улицу Щипок и 1-й Щипковский переулок, Стремянный переулок. По ним в поисках выезда на Садовое Кольцо перемещаются крупногабаритные туристические автобусы, большегрузный спецтранспорт и строительный транспорт, который движется по улице Дубининской.
Начиная с сентября 2020 года местные жители, в том числе и при содействии главы муниципального образования Замоскворечье, обращались в департамент транспорта города Москвы, к мэру Москвы, в управу района Замоскворечье, префектуру Центрального административного округа города Москвы, центр организации дорожного движения правительства Москвы, департамент градостроительной политики города Москвы, комитет по архитектуре и градостроительству правительства Москвы с просьбой вернуть прямой выезд с улицы Дубининской на внешнюю сторону Садового кольца — на ул. Зацепский вал.
В ответ на обращения страдающих от шума, выхлопных газов и гула моторов граждан Центр организации дорожного движения правительства Москвы сообщил, что «откорректированные проекты организации дорожного движения на период строительства многофункционального торгового комплекса с учётом ввода в эксплуатацию трамвайных путей и на период эксплуатации после ввода многофункционального торгового комплекса «Подземный многофункциональный торговый комплекс по адресу: Павелецкая площадь, Литера А, 1 этап» были рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии по вопросам введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств на улично-дорожной сети города Москвы и проектов организации дорожного движения или прекращения движения с положительным заключением. Данная проектная документация была разработана на основании ранее разработанной схемы транспортного обслуживания».
Идентичный ответ был получен в марте 2021 года от департамента транспорта Москвы, который в своем письме также добавил, что «данная проектная документация разработана на основе ранее согласованной схемы транспортного обслуживания, в которой выезд транспорта с Дубининской улицы на Садовое кольцо не предусмотрен».
История застройки площади перед Павелецким вокзалом началась еще в 2002 году с утверждения мэрией Москвы решения о строительстве подземного торгового комплекса на Павелецкой площади.
В 2011 году власти Москвы сократили площадь недостроенного торгового комплекса, а еще через два года вовсе расторгли инвестконтракт с девелопером.
В 2015 году состоялись публичные слушания по проекту планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Павелецкая». По новому проекту ТПУ займет около 11 га на территории вокруг Павелецкого вокзала общей площадью 38,87 га и будет включать в себя многоуровневый паркинг на 1300 машино-мест и транзитный уровень, объединяющий паркинг с зонами пересадки на общественный транспорт.
В 2020 году департамент транспорта продемонстрировал на видеоконференции в управе района Замоскворечье новую схему, предполагающую закрытие выезда с Дубининской улицы на Садовое Кольцо. Причем на сайте мэра Москвы закрытие анонсировалось как временное — с 7 по 21 марта 2020 года.
Стоит отметить тот факт, что решения департаментом принимались и реализовывались в период «самоизоляции» весной 2020 года, когда дорожная ситуация в Москве была более чем благоприятная — магазины, офисы, учебные заведения не работали, возможности передвижения по городу были ограничены.
Чем руководствовался департамент транспорта, принимая такие решения?
С научной точки зрения в условиях рыночных отношений в основе планирования транспортного потока лежат следующие принципы:
- соответствие плана перевозок потребностям народного хозяйства и населения;
- оптимальное распределение грузопотоков между различными видами транспорта с учетом экономически целесообразных сфер их применения и реальной правовой способности;
- рациональное распределение пассажиропотоков между видами транспорта с учетом как интересов пассажиров, так и возможностей транспортных предприятий;
- эффективное использование технических средств и трудовых ресурсов транспорта.
Однако мы наблюдаем, что в перекрытии одной стороны движения на части Дубининской улицы потребности населения учтены не были, как не был применён и принцип рациональности и оптимальности. Более того, департаментом был сделан акцент на обеспечении подъезда транспорта к самому торговому центру и ТПУ и на движении общественного транспорта в ущерб всем остальным видам. В результате вместо заботы о жителях города приводятся в действие командно-административные меры, направленные на падение качества жизни в центре столицы, в том числе и из-за ухудшения экологической ситуации — от стоящих в пробке автомобилей в разы повышается концентрация выхлопных газов.
По словам жителей района, общавшихся с чиновниками, департамент транспорта рассматривает «улучшение» дорожно-транспортной ситуации в районе через расширение проезжей части ряда улиц и установку дополнительных светофоров, что, по мнению жителей, только ухудшат эту ситуацию.
Жительница Малого Строченовского переулка, коренная москвичка Ольга так описывает ситуацию:
У этой проблемы есть и другая сторона, которая имеет прямое отношение и к плану развитию общественного транспорта, и к градостроительной политике. Появление таких локальных проблем, как в Замоскворечье, говорит от том, что ни плана, ни политики у московской мэрии нет. Нет и расчетов потребности в торговых площадях. Зато есть цифры на 2021 год, которые показывают, что на развитие транспортной инфраструктуры из бюджета выделено 1,2 трлн рублей, что составляет 38% всей расходной части.
Сам собой напрашивается вывод о том, что крупный торговый центр с платным подземным паркингом на Павелецкой площади по большому счёту не нужен ни москвичам, ни гостям столицы, зато вполне отвечает интересам лоббистов строительных компаний.
Стоит отметить тот факт, что в этом районе Замоскворечья девелоперами ведется активное строительство бизнес-центров и элитных жилых комплексов — «Павелецкая сити» на улице Дубининская, дома 59−69, «Сити-комплекс Амарант» в Стремянном переулке, «Резиденция Замоскворечье» на улице Зацепа, дом 29, «МИТТЕ» на улице Летниковская, дом 13, апарт-комплекс Level в Жуковом проезде, дом 21Б. Как будут выезжать из дома новые жители престижного района столицы и возвращаться обратно с работы и дачи, дождутся ли приезда неотложной помощи и пожарной бригады? Департаменту транспорта это неведомо.
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