Чебоксары, 1 мая, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Чувашии систему водоснабжения и водоотведения планируют передать единому региональному оператору и сформировать единый тариф на воду. Данные вопросы были обсуждены на закрытом тематическом совещании в правительстве.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

Концепцию развития отрасли представил вице-премьер — министр строительства республики Павел Данилов, предложив передать объекты водопроводно-канализационного хозяйства в эксплуатацию Единого оператора систем водоснабжения и водоотведения Чувашии. И обеспечив получение экономически обоснованного уровня валовой выручки.

Глава Чувашии Олег Николаев согласился с предложением, высказав мнение, что также необходимо просчитать единый эффективный тариф на водоснабжение и водоотведение. По его словам, в перспективе все жители Чувашии «будут платить по единому тарифу».

«Если появится единый оператор, но будут разные тарифы, то люди, живущие в одной республике, но в разных муниципалитетах, будут справедливо задавать вопросы, почему все платят по-разному», — сказал Олег Николаев.

Он выступил за поэтапный переход на единый тариф, чтобы оперативно проводить «детальный анализ» и при необходимости вносить корректировки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии разработана концепция развития систем водоснабжения и водоотведения. По официальным данным, водой из систем централизованного водоснабжения в Чувашии обеспечено около 80% населения.

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Напомним, ранее Павел Данилов в интервью ИА REGNUM заявлял, что изношенность системы водоснабжения в Чувашии оценивается на уровне 68,3%, а водоотведения — на 64,3%. Этому предшествовал анализ состояния «трубного хозяйства» районных водоканалов: по предварительным данным, для приведения их в нормативное состояние необходимо порядка 13 млрд рублей. Следующий этап — инвентаризация бесхозных сетей и водонапорных башен поселений. Вице-премьер также опроверг домыслы о возможной передаче водопроводных сетей в концессию.