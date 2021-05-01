Москва, 1 мая, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

1 мая

1 мая 1942 года десант Северного флота занял крупный плацдарм в тылу врага у Мотовского залива в Баренцевом море. Однако продвижение войск Карельского фронта в 35 км восточнее Петсамо (Печенги) затянулось и десанту пришлось перейти к длительной обороне.

1 мая 1943 года силы Северо-Кавказского фронта в Краснодарском крае вышли на рубеж Красное — Алевра — южнее Крымской.

1 мая 1945 года в 3 часа утра начальник генштаба сухопутных войск Германии передал советскому командованию сообщение о самоубийстве Гитлера и предложение Бормана и Геббельса о прекращении огня. Ставка потребовала от немецкого гарнизона немедленной и безоговорочной капитуляции, но к вечеру командование противника ответило отказом.

Войска 1-го Белорусского фронта отражали контратаки немецких частей изнутри и в районе Рейхстага.

Силы 1-го Украинского фронта заняли 90 кварталов Берлина, районы Вильмерсдорфа и Халензее и остров Ванзее.

К концу дня Красная армия окончательно ликвидировала франкфуртско-губенскую группировку противника.

Войска правого фланга 3-го Украинского фронта продолжали наступление в Центральной Австрии.