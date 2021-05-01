Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Оружие, способное нарушать работу американских спутников или уничтожать их, разработали в настоящее время Россия и Китай. Об 1 мая заявил командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд в интервью газете Washington Post.

«Космос — такая же область ведения боевых действий, как и воздух, земля и море, и это то, что в действительности материализовалось здесь за последние несколько лет, поскольку и Китай, который является нашей основной угрозой, и Россия разработали оружие, которое может либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить наши спутники с Земли или из космоса, или через киберпространство», — сказал он.

При этом Реймонд добавил, что целью Космических сил США является «не попасть в конфликт, который начинается в космосе или распространяется на него».

«Наша цель заключается в том, чтобы не допустить этого, а для этого, на мой взгляд, нужно действовать с позиции силы, изменяя методы сдерживания конкурентов и противников», — уточнил командующий американскими Космическими силами.

Также он указал, что Космические силы США намереваются «сохранить эту область безопасной для всех».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США осуждают санкции России в отношении должностных лиц ЕС, но готовы «к более конструктивным отношениям» с ней при условии выполнения Россией своих международных обязательств.