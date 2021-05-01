Барнаул, , 08:27 — REGNUM В Алтайском крае сегодня, 1 мая, официально стартовал туристический сезон. Мероприятия, просвещенные этому событию, традиционно проходят на территории туристического комплекса «Бирюзовая Катунь».

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Как сообщает пресс-служба правительства региона, впервые программу мероприятий включено выступление флайбордистов, они представят экстремальное шоу в формате гидроцирка. Синхронные трюки на воде выполнит команда профессионалов — они провели более 700 шоу в 29 странах.

Гостей «Цветения маральника» ждет традиционная ярмарка алтайских сувениров и ремесленных изделий. Свои работы презентуют 18 мастеров. Также на площадке будут работать фотозоны, выставки, состоится концертная программа. На фестивале пройдет ярмарка региональной кухни.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией не сказалось на стоимости отдыха в Горном Алтае. Цены на проживание на отдельных базах и так достигли своего максимума: самые комфортабельные апартаменты уже раскуплены, стоимость проживания в отдельных отелях поднялась на 80−90%.

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