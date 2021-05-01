Загреб, , 08:32 — REGNUM Безработица в Европейском союзе и еврозоне немного снизилась в марте 2021 года, а в Хорватии осталась на том же уровне, ниже среднего по Европе, указали в отчете европейского статистического управления. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list 30 апреля.

Эрнст Нойшуль. Безработные (фрагмент). 1931

В марте уровень безработицы в ЕС, измеренный по методологии Международной организации труда, снизился до 7.3% с 7.4% в предыдущем месяце. Он немного упал в еврозоне, с пересмотренных 8.2% в феврале до 8.1% в марте. В марте 2020 года он составлял 6.4% в ЕС и 7.1% в зоне применения общей европейской валюты.

Всего в марте в ЕС без работы остались 15, 52 миллиона граждан, из которых 13 166 миллионов проживали в еврозоне. По сравнению с февралем их число в ЕС сократилось на 237 тысяч и на 209 тысяч в еврозоне. По сравнению с прошлогодним мартом, безработица составила на 2019 миллионов больше в ЕС и на 1614 миллионов больше в еврозоне.