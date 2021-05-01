Москва, , 08:26 — REGNUM В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 1 мая, начал действовать скорректированный демпфирующий механизм ценообразования на топливо. Об этом сказано в законопроекте, который был согласован Министерствами финансов и энергетики.

Напомним, что ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что официально законопроект будет утвержден после 1 мая, но прописанный в нем механизм будет работать задним числом с сегодняшнего дня.

Механизм расчета предусматривает снижение условной цены бензина в формуле демпфера на четыре тысячи рублей за тонну с 1 мая 2021 года по 1 января 2022 года, а также на 2,7 тысяч рублей за тонну в 2022 году. При этом с 2023 года стоимость топлива будет индексироваться на 3%.

Кроме того, с 1 января 2022 года ежегодная индексация цены, заложенная в механизм демпфера по дизельному топливу, снизится с 5% до 3%.

Все это должно повлиять на объем компенсационных выплат нефтеперерабатывающим заводам. Благодаря таким выплатам, НПЗ могут устанавливать отпускные цены на моторное топливо при сохранении цен на АЗС в пределах инфляции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, деспфирующих механизм был создан в России для того, чтобы сдержать рост цен на моторное топливо на российском рынке.