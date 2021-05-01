Тюмень, , 08:24 — REGNUM Установлены причины разлива мазута на улице Ярославской в июне 2019 года. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что в июне 2019 года житель Тюмени обратился в прокуратуру с заявлением о несанкционированном сливе мазута на землю в районе улицы Ярославской. Площадь загрязнений превысила 10 соток. Ущерб оценён на сумму свыше трёх миллионов рублей.

Роспотребнадзор выяснил, что неизвестные вылили на землю мазут из двух пятитонных металлических емкостей. В департаменте имущественных отношений разработан проект рекультивации загрязнённого земельного участка в районе улицы Ярославской.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени проводится проверка сообщения о разливе мазута вблизи одного из жилых кварталов в микрорайоне ДОК. В луже нефтепродуктов погибли птицы и собака. Разлив выявлен, а начале апреля 2021 года.

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