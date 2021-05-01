Владивосток, , 08:22 — REGNUM Из Владивостока для решения задач дальних походов в Азиатско-Тихоокеанском регионе вышли сразу два отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

В состав первого отряда, который возглавляет флагман ТОФ гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», также входит обновлённый фрегат «Маршал Шапошников». В состав второго отряда включены корветы проекта 20 380 «Совершенный» и «Громкий». Большой морской танкер «Борис Бутома» будет обеспечивать деятельность российских кораблей в дальней океанской зоне.

«В период плавания предусмотрено проведение ряда учений и тренировок, а также запланированы деловые заходы российских кораблей в порты иностранных государств», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России вошёл фрегат «Маршал Шапошников», успешно завершивший программу заводских испытаний после ремонта и модернизации.

Читайте ранее в этом сюжете: Фрегат «Маршал Шапошников» вошёл в состав сил постоянной готовности ТОФ