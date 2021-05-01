Бишкек, , 08:21 — REGNUM В ночь с 30 апреля на 1 мая на киргизско-таджикской границе не произошло ни одного инцидента. Об этом сообщает агентство 24. kg со ссылкой на пограничную службу государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ).

В ведомстве отметили, что в селе Кок-Таш, Самаркандек, Арка-1, Арка-2 и Борбордук обстановка стабилизировалась. Отмечается, что автодорога Ош — Исфара расчищена и открыта для движения. Пограничные наряды продолжают патрулировать госграницу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 1−2 мая национальный траур по погибшим в вооруженном конфликте на границе с Таджикистаном.

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