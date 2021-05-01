Москва, , 08:19 — REGNUM Российская сторона не использовала ответные санкции в качестве угрозы. Об этом 1 мая написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook, комментируя заявления спикера Европарламента (ЕП) Давида Сассоли, которому ранее был запрещен въезд на российскую территорию.

При этом ранее спикер ЕП, комментируя внесение его российской стороной в данный «черный» список, заявил, что «угрозы не заставят нас (ЕП — ред.) молчать».

«1) Нас тоже. 2) А мы разве угрожали?», — написала в своем сообщении официальный представитель российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля МИД России обнародовал на своем сайте список из восьми граждан Европейского союза, включая представителей официальных структур сообщества, которым запретили въезд на территорию РФ. Сассоли также вошел в этот список.