Анкара, 1 мая, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Азербайджан и Турция планируют совместно развивать оборонную промышленность двух стран, заявил 30 апреля глава комитета оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир после встречи с азербайджанской делегацией в Баку.

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«Нет ничего лучше, чем полагаться на свою собственную силу, свою собственную местную промышленность. Наши азербайджанские братья тоже это знают», — цитирует главу турецкой делегации газета Son Haber.

По словам Демира, речь идёт об «объединении возможностей двух стран» в сфере ВПК, а также выводе «оборонки» на новый уровень в области технологий.

Встреча военных делегаций Азербайджана и Турции прошла 30 апреля в Баку. Её участниками, кроме официальных лиц, стали главы и представители STM Defense Technologies, Roketsan, Havelsan, Aselsan — ведущих турецких производителей вооружений, имеющих представительства в Азербайджане.