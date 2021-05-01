Ростов-на-Дону, , 08:15 — REGNUM В Ростовской области 1 мая стартует фестиваль донской селёдки, который продлится две недели. С помощью специального меню власти планируют привлечь в регион туристов.

Из-за пандемии формат фестиваля изменился. Рыба, приготовленная по старинным и современным рецептам, будет представлена в меню десяти донских ресторанов.

«Важнее селёдки на Дону рыбы нет. Донская селёдка — это простор для фантазии. Её жарят, коптят на углях, вялят и солят, и ведь недаром же селёдочку донскую по праву считают самой нежной и вкусной», — отмечают организаторы.

ИА REGNUM сообщало, что фестиваль донской селёдки традиционно проходил на хуторе Пухляковский Усть-Донецкого района и в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Гостям предлагали не только отведать блюда из рыбы, но и поучаствовать в рыбалке.