Барнаул, , 08:14 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 1 мая 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2973 человека, причём шесть из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 007 человек, +18 за последние сутки) и ОРВИ (28 858 человек, +53 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 210 (-10 за последние сутки), из них 80 (-6 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2449 детей (+2 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (49 741 человек, +78 за последние сутки) новый вирус победили 44 660 человек (+127 за последние сутки).

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