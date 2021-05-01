Москва, , 08:13 — REGNUM Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками британской компании OneWeb с космодрома «Восточный» запланирован на конец мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

По данным агентства, запуск состоится в ночь с 27 на 28 мая. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация планирует проводить коммерческие запуски спутников OneWeb с космодрома «Восточный» ежемесячно.

Британская компания OneWeb формирует группировку околоземных спутников для предоставление услуг широкополосного доступа к сети интернет. Запуски производятся российскими ракетами-носителями серии «Союз-2» с космодромов «Байконур», «Восточный» и «Куру» во Французской Гвиане.

В настоящее время на орбите развёрнуто 182 спутника OneWeb. Планируется, что общее число спутников в составе группировки составит около 650 аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля с космодрома «Восточный» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с пакетом из 36 спутников OneWeb. Все аппараты были успешно выведены на целевую орбиту.

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