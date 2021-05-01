Подгорица, , 08:16 — REGNUM В министерстве внутренних дел Сербии 30 апреля заявили, что Черногория ни официально, ни неофициально не информировала Сербию об объявлении в розыск бывшего директора управления по недвижимости Драгана Ковачевича. В министерстве добавила, что заявления вице-президента Черногории Дритана Абазовича о том, что он скрывается в Сербии, являются результатом неопытности и дезинформации. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

«Господин Абазович недавно начал заниматься вопросами безопасности в Черногории и теперь бездоказательно и без оснований он совершает нападки на сербское государство и подрывает его безопасность,», — говорится в пресс-релизе министерства внутренних дел Сербии.

В министерстве отметили, что, чтобы помочь ему в выяснении реальных обстоятельств, министерство внутренних дел Сербии желает, чтобы он и общественность знали, что Черногория ни официально, ни неофициально не информировала Сербию о розыске Ковачевича.

В конце заявления МВД призвал «как г-на Абазовича, так и всех других политиков воздерживаться от нападок на МВД Сербии и уважать работу и усердие всех сотрудников МВД в борьбе с организованной преступностью».