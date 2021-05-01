Пекин, , 08:12 — REGNUM Новым руководителем социальной сети TikTok стал главный финансовый директор компании ByteDance Чу Шоуцзы, 30 апреля сообщили в пресс-службе интернет-сервиса.

Отмечается, что он будет совмещать сразу две должности. Компания ByteDance является владельцем TikTok.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале агентство Синьхуа со ссылкой на аналитической компанию Sensor Tower распространило информацию о том, что китайская социальная платформа Douyin, иностранная версия которого носит название TikTok, стала самой быстрорастущим неигровым приложением в мире по состоянию на январь 2021 года.

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