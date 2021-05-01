Сеул, , 08:15 — REGNUM В апреле 2021 года экспорт товаров из Южной Кореи составил $51,19 млрд, что на 41,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, темпы роста экспорта — самые высокие с января 2011 года.

Среднесуточный экспорт также увеличился на 29,4%, до $2,13 млрд.

Известно, что экспорт полупроводников вырос на 30,2%, экспорт автомобилей — на 73,4%, нефтехимической продукции — на 82,6%, нефтепродуктов — на 96,4%, судов — на 14,3%, устройств беспроводной связи — на 797%, автозапчастей — на 99,9%, текстильных изделий — на 46,5%, дисплеев — на 43,5%, бытовой техники — на 69,3%, компьютеров — на 2,1%.

Поставки в Китай выросли на 31,7%, в США — на 43%, в ЕС — на 43%, страны АСЕАН — на 45,5%, в Японию — на 23,9%, в страны Латинской Америки — на 41,4%, в Индию — на 154,5%.

Импорт товаров в Южную Корею в апреле вырос на 33,9%, до $50,8 млрд.

С января по апрель текущего года экспорт товаров из Южной Кореи оценивается в $197,7 млрд.