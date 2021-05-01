Москва, , 08:12 — REGNUM Российские власти расширили санкционный список против Европейского союза в ответ санкции против ряда граждан РФ, которым был запрещен въезд на территорию стран ЕС, Об этом накануне, 30 апреля, сообщила пресс-служба МИД России.

Напомним, что ЕС вводит санкции против России начиная с 2014 года. Москва вынуждена отвечать. На Смоленской площади отметили, что только в марте 2021 года неправомерным ограничениям со стороны ЕС были подвергнуты шесть граждан России.

В ответ на эти недружественные шаги власти России запретили въезд на свою территорию восьмерым гражданам стран Евросоюза.

Так, въезд был запрещен председателю национального совета Латвии по электронным СМИ Иварсу Аболиньшу, прокурору Берлина (ФРГ) Йоргу Раупаху, главе шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Осе Скотт, заместителю председателя евросоюзной комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой, члену французской делегации вПАСЕЖаку Мэру, главе Языкового департаментаЭстонииИльмару Томуску, директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу.

Кроме того, въезд на территорию России был запрещен спикер Евросоюзного парламента Давиду Мария Сассоли.