Чебоксары, , 08:11 — REGNUM В Чувашии планируют системы водоснабжения и водоотведения передать единому оператору. Об этом было заявлено на закрытом совещании в правительстве, посвящённом развитию систем водоснабжения.

Совещание в правительстве, посвящённое развитию систем водоснабжения Cap.ru

Вице-премьер — министр строительства республики Павел Данилов проинформировал, что основная цель концепции — обеспечение населения питьевой водой и услугами водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и необходимом для потребителей объёме. Для этого планируется модернизация и обновление сетей, реформирование систем водоснабжения и введение «эффективного управления и эксплуатации».

«Предлагается создание и планомерная передача объектов водопроводно-канализационного хозяйства республики в эксплуатацию Единого оператора систем водоснабжения и водоотведения», — сказал Павел Данилова.

Вице-премьер — министр строительства Павел Данилов Cap.ru

Это предложение поддержал глава Чувашии Олег Николаев, подняв также вопрос пересмотра и формирования тарифа за воду.

По данным республиканского министерства строительства, в настоящее время водой из систем централизованного водоснабжения в Чувашии обеспечено 79,8% населения, в том числе 94,7% горожан и 51,3% сельчан. Централизованные системы водоснабжения отсутствуют в 63 поселениях с населением в 205 тыс. человек — как правило, на территории шести районов: Батыревского, Вурнарского, Ибресинского, Канашского, Комсомольского и Красночетайского.

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Ранее вице-премьер Павел Данилов в интервью ИА REGNUM заявлял, что системы водоснабжения и водоотведения Чувашии характеризуются высокой степенью износа: система водоснабжения — 68,3%, а система водоотведения — 64,3%. Это является причиной высокой аварийности. Министр строительства также отмечал, что вопрос о передаче сетей водоснабжения в концессию не рассматривается: по его словам, «ни предложения, ни желания уходить в концессию нет».