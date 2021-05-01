Нью-Дели, , 08:08 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено почти 402 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордным числом за все время пандемии, как в стране, так и во всем мире. Об этом 1 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Тестирование на коронавирус в Индии (сс) Ganesh Dhamodkar. Wikimedia Commons

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По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 401 993 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 19 164 969.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 3523 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 211 853.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 15 684 406 человек вылечились от нового заболевания и еще 3 268 710 находятся в данный момент на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 386 452 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.